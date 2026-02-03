Вторжение близко? Отставка китайского генерала перевернет судьбу Тайваня

Кадровые перестановки в военном руководстве Китая превратили Си Цзиньпина в единственный центр принятия решений по Тайваню. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal .

Журналисты отметили, что на протяжении трех последних лет китайский лидер уволил пятерых из шести высокопоставленных генералов.

Главным событием стало задержание генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого товарища Си Цзиньпина. Его отстранение фактически оставило военное руководство без лиц, способных повлиять на решения китайского лидера.

Согласно официальным данным, Чжан Юся обвинили в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», таких как коррупция и разглашение секретной информации.

Однако эксперты допускают, что причиной мог стать конфликт из-за сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня. Си Цзиньпин потребовал подготовить солдат к 2027 году, а Чжан Юся считал, что это возможно только к 2035-му.

По данным газеты, хоть и военные возможности Китая растут, в обозримом будущем он не планирует прямого вторжения. Внимание акцентируют на стратегии «комплексного принуждения» Тайваня.

Такой подход включает масштабные учения, имитирующие воздушную и морскую блокаду острова, кибератаки, экономические санкции и так называемое правовое противостояние — использование китайских законов против тайваньских чиновников.