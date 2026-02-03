Вторжение близко? Отставка китайского генерала перевернет судьбу Тайваня
Кадровые перестановки в военном руководстве Китая превратили Си Цзиньпина в единственный центр принятия решений по Тайваню. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.
Журналисты отметили, что на протяжении трех последних лет китайский лидер уволил пятерых из шести высокопоставленных генералов.
Главным событием стало задержание генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого товарища Си Цзиньпина. Его отстранение фактически оставило военное руководство без лиц, способных повлиять на решения китайского лидера.
Согласно официальным данным, Чжан Юся обвинили в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», таких как коррупция и разглашение секретной информации.
Однако эксперты допускают, что причиной мог стать конфликт из-за сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня. Си Цзиньпин потребовал подготовить солдат к 2027 году, а Чжан Юся считал, что это возможно только к 2035-му.
По данным газеты, хоть и военные возможности Китая растут, в обозримом будущем он не планирует прямого вторжения. Внимание акцентируют на стратегии «комплексного принуждения» Тайваня.
Такой подход включает масштабные учения, имитирующие воздушную и морскую блокаду острова, кибератаки, экономические санкции и так называемое правовое противостояние — использование китайских законов против тайваньских чиновников.