Китай сменил тактику по Тайваню после масштабных чисток в армии

После чисток в армии Китай сменил тактику по Тайваню на стратегию «без единого выстрела». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Вместо прямого вторжения КНР, по версии журналистов, планирует ослаблять остров через военные учения, экономическое давление, кибератаки и «правовую войну».

Недавно в Китае начались масштабные чистки в высшем военном руководстве. На днях в стране арестовали двух высокопоставленных генералов. По версии WSJ, так Си Цзиньпин стал единственным центром принятия решений.

«Подход Си сейчас — это широкая кампания принуждения, которая сочетает военную демонстрацию силы с экономическим и кибердавлением», — заявила бывший высокопоставленный представитель США по Тайваню Лора Розенбергер.

США, продавая Тайбэю оружие, заявляли о сдерживании Китая, но в КНР считают, что Америка не готова к прямому конфликту. Также официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал Тайвань красной линией, которую Белый дом не должен пересекать.