Китай сменил тактику по Тайваню после масштабных чисток в армии
WSJ: Китай применит к Тайваню стратегию «без единого выстрела»
После чисток в армии Китай сменил тактику по Тайваню на стратегию «без единого выстрела». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Вместо прямого вторжения КНР, по версии журналистов, планирует ослаблять остров через военные учения, экономическое давление, кибератаки и «правовую войну».
Недавно в Китае начались масштабные чистки в высшем военном руководстве. На днях в стране арестовали двух высокопоставленных генералов. По версии WSJ, так Си Цзиньпин стал единственным центром принятия решений.
«Подход Си сейчас — это широкая кампания принуждения, которая сочетает военную демонстрацию силы с экономическим и кибердавлением», — заявила бывший высокопоставленный представитель США по Тайваню Лора Розенбергер.
США, продавая Тайбэю оружие, заявляли о сдерживании Китая, но в КНР считают, что Америка не готова к прямому конфликту. Также официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал Тайвань красной линией, которую Белый дом не должен пересекать.