Второй венесуэльский самолет задержали по требованию США

Diario Libre: в Доминикане по запросу Штатов задержали второй самолет Венесуэлы

Второй связанный с правительством Венесуэлы самолет задержали в Доминикане, сообщили источники издания Diario Libre . По их информации, борт удерживают по требованию властей США.

Журналисты отметили, что экипажу лайнера запретили покидать страну.

По данным издания, речь идет о втором самолете венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это Falcon 2OOOEX, и сейчас он находится в аэропорту имени Хоакина Балагера. Стоимость лайнера оценивают от восьми до 11 миллионов долларов. Издание уточнило, что пока что борт не арестовали.

Вечером 2 сентября по запросу властей США самолет Николаса Мадуро перегнали из Доминиканы во Флориду. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала арест судна воздушным пиратством.