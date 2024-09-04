Второй венесуэльский самолет задержали по требованию США

Diario Libre: в Доминикане по запросу Штатов задержали второй самолет Венесуэлы

Фото: Pixabay

Второй связанный с правительством Венесуэлы самолет задержали в Доминикане, сообщили источники издания Diario Libre. По их информации, борт удерживают по требованию властей США.

Журналисты отметили, что экипажу лайнера запретили покидать страну.

По данным издания, речь идет о втором самолете венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это Falcon 2OOOEX, и сейчас он находится в аэропорту имени Хоакина Балагера. Стоимость лайнера оценивают от восьми до 11 миллионов долларов. Издание уточнило, что пока что борт не арестовали.

Вечером 2 сентября по запросу властей США самолет Николаса Мадуро перегнали из Доминиканы во Флориду. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала арест судна воздушным пиратством.

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