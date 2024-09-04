Представитель МИД РФ Захарова назвала воздушным пиратством арест самолета Мадуро

США конфисковалисамолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такие действия — ничто иное, как воздушное пиратство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, это уже не первый самолет, который постигла такая участь. Только раньше это был транспортный и грузовой воздушный транспорт, а сейчас — борт номер один, который использовался президентом.
Захарова предположила, что арест самолета Николаса Мадуро мог понадобиться США для очередного проекта «Гуайдо».