Представитель МИД РФ Захарова назвала воздушным пиратством арест самолета Мадуро

США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такие действия — ничто иное, как воздушное пиратство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, это уже не первый самолет, который постигла такая участь. Только раньше это был транспортный и грузовой воздушный транспорт, а сейчас —  борт номер один, который использовался президентом.

Захарова предположила, что арест самолета Николаса Мадуро мог понадобиться США для очередного проекта «Гуайдо».

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Pacific Press/ZUMAPRESS.com

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