Второй украинский ресторан пострадал в Эстонии за несколько дней. Теперь сгорел склад заведения Faina Ukraina в городе Кунда, где хранились мебель и техника. Об этом сообщило издание Delfi .

Владелец заведения не исключил поджога. По предварительным оценкам, ущерб составил 18 тысяч евро.

Первый случай произошел 31 января в Таллине. Неизвестные выбили окно и попытались сжечь украинский ресторан, находящийся в центре города на Балтийском вокзале. Очевидцы быстро отреагировали и принялись тушить пожар. Никто не пострадал. По мнению владельца заведения, это могли сделать некие «недруги Украины».

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников не отправлять войска на Украину, а вместо этого выделять ей деньги, заявив, что стране нужно собственное военное производство.