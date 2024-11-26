«Риски перевесят». Министр обороны Эстонии призвал не отправлять иностранные войска на Украину

Украине нужны деньги, инвестируемые в собственное военное производство, а не в иностранные войска. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с The Hill .

Певкур пояснил, что риски такого шага перевешивают возможные выгоды. Он признал, что Украина сталкивается с нехваткой живой силы и пытается бороться за поддержание морального духа своих солдат.

Министр призвал к возобновлению финансирования инвестиций Украины в собственное военное производство. Украинские заводы, добавил он, даже сейчас производят в год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем французские.

По словам Певкура, украинская промышленность имеет возможность производить военную технику на сумму около 30 миллиардов долларов в год. Однако на расходы власти Украины имеют лишь 15 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские лидеры обсуждают идею отправки войск на Украину. Такую возможность не отвергала, к примеру, Франция. МИД Эстонии всего несколько дней назад также призывал Европу готовиться к отправке своих солдат.