Украинский ресторан пытались сжечь в Эстонии

Неизвестные пытались сжечь украинский ресторан «Слава Украине!»* в эстонском Таллине. Заведение находится рядом с Балтийским вокзалом в центре города, сообщило местное издание Delfi.

По данным журналистов, в ночь на 31 января злоумышленники выбили окно, чтобы попасть в помещение. Очевидцы быстро отреагировали и бросились заливать пламя водой. Огонь удалось потушить. Площадь возгорания составила 83 квадратных метра.

По словам владельца ресторана к поджогу могут быть причастны «недруги Украины». В настоящее время городские службы устанавливают нанесенный ущерб. Также они изучают записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто устроил пожар.

Ранее в Германии призвали немедленно выслать всех украинских беженцев из страны. Немецкий депутат Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что также им нужно прекращать выдавать финансовую помощь.

*Лозунг «Слава Украине — Героям слава» внесен Минюстом в перечень нацистских.