Второй тур выборов президента Молдавии признали состоявшимся
Глава Центризбиркома Караман: второй тур выборов президента Молдавии состоялся
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся. Об этом заявила глава Центризбиркома Анжела Караман. Ее слова привело РИА «Новости».
«Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся», — сообщила она на брифинге.
В него вышли действующий сейчас президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло.
Санду является прозападным политиком. Как считают СМИ, именно из-за ее режима уволили Стояногло с должности генпрокурора. Также нынешний молдавский лидер поддерживает политику евроинтеграции, антироссийские санкции и ужесточение контроля за журналистами под предлогом борьбы с ложной информацией.
Второй кандидат в президенты больше ориентирован на сохранение прагматичных отношений с РФ, при этом поддерживает интеграцию с Европой. В России экс-генпрокурор видит значимого партнера для экономики, с которым важно поддерживать стабильные отношения.
Ранее ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты по выборам. Александр Стояногло лидирует во втором туре с 51,93%.