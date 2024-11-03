Второй тур выборов президента Молдавии признали состоявшимся

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся. Об этом заявила глава Центризбиркома Анжела Караман. Ее слова привело РИА «Новости» .

«Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся», — сообщила она на брифинге.

В него вышли действующий сейчас президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло.

Санду является прозападным политиком. Как считают СМИ, именно из-за ее режима уволили Стояногло с должности генпрокурора. Также нынешний молдавский лидер поддерживает политику евроинтеграции, антироссийские санкции и ужесточение контроля за журналистами под предлогом борьбы с ложной информацией.

Второй кандидат в президенты больше ориентирован на сохранение прагматичных отношений с РФ, при этом поддерживает интеграцию с Европой. В России экс-генпрокурор видит значимого партнера для экономики, с которым важно поддерживать стабильные отношения.

Ранее ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты по выборам. Александр Стояногло лидирует во втором туре с 51,93%.