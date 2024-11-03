ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты по выборам президента

Экс-гепрокурор Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии

Фото: РИА «Новости»

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 51,93%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты сослались на первые данные ЦИК. За действующего президента страны Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.

Ранее кандидаты в президенты республики Стояногло и Санду обратились к избирателям после завершения голосования. Нынешняя глава государства призвала всех работников избирательных участков быть внимательными при подсчете голосов.

Экс-генпрокурор страны поблагодарил тех, кто поучаствовал в голосовании. Он отметил, что члены его команды будут следить за сообщениями, которые касаются избирательного процесса.

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