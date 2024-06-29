Второй тур президентских выборов устроят в Иране

Второй тур выборов президента пройдет в Иране 5 июля

Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency
Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране состоится второй тур президентских выборов, поскольку в первом никто не набрал больше 50% голосов. Об этом сообщило Associated Press. Выборы продолжатся 5 июля.

В первом туре кандидатам удалось собрать 24,5 миллиона голосов. Больше всего — 10,4 миллиона — получил депутат парламента, единственный представитель реформаторов на выборах Масуд Пезешкиан. На второе место вышел член Совета безопасности Саид Джалили с 9,4 миллиона голосов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф оказался на третьем месте с большим отрывом (3,3 миллиона голосов), а за бывшего министра юстиции Мостафа Пурмохаммади проголосовали всего 206 тысяч избирателей. Таким образом, во втором туре предстоит встретиться Пезешкиан и Джалили.

Участвовать в избирательном процессе в Иране могут жители старше 18 лет. В рамках внеочередных выборов в стране открыли 48 тысяч участков, за ее пределами — еще около 350.

Необходимость досрочных выборов возникла после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

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