Стали известны имена двух лидеров голосования на выборах президента Ирана

IRIB: Пезешкиян обошел Джалили на выборах президента Ирана

Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency
Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр здравоохранения, реформист Масуд Пезешкиян занял лидирующие позиции на досрочных президентских выборах в Иране. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил представитель избирательного штаба республики Мохсен Эслами.

Он отметил, что Пезешкиян после подсчета 12 миллионов голосов опередил своего главного соперника — экс-секретаря Высшего совета безопасности, консерватора Саида Джалили. Представитель избирательного штаба подчеркнул, что за реформиста проголосовали пять миллионов граждан при обработке 32,2 тысячи бюллетеней из 58 тысяч избирательных участков. В то же время Джалили набрал 4,875 миллиона голосов.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой как минимум 50% избирателей. Если этого не произойдёт, 5 июля состоится второй тур.

Прием голосов на выборах в Иране уже завершили. Помимо Пезешкияна и Джалили, на должность главы государства претендовали еще два кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади.

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