Второй европейский лидер позвонил Зеленскому после новостей об Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон созвонился со президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик написал в соцсети X .

По словам главы Франции, беседа состоялась «после событий последних часов» и была продолжительной. Макрон поддержал идею об установлении режима прекращения огня.

Такая мера, по его мнению, позволит приблизить начало переговоров о «прочном и долгосрочном» решении, которое защитит Украину и обеспечит «безопасность всех европейцев».

В публикации Макрона говорится, что он созвонился с Зеленским и несколькими европейскими лидерами. Не уточняется, был ли это один звонок, или он говорил с ними отдельно.

Ранее правительство Германии информировало о переговорах канцлера Фридриха Мерца с Зеленским. Они также обсуждали некое «развитие ситуации» после встречи американского эмиссара с президентом России в Кремле.

Глава государства принял посланника Трампа Уиткоффа 6 августа. Уже на следующий день помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке личной встречи Владимира Путина и американского лидера.

Такая встреча может состояться в ближайшее время. Место уже согласовано. Трамп говорил, что никаких условий для встречи с Путиным у него нет.