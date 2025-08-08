«Я готов». Трамп заявил об отсутствии условий для встречи с Путиным

Трамп: Путину не нужно встречаться с Зеленским перед переговорами

Президент США Дональд Трамп исключил предварительные условия для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме в четверг вечером.

Американский лидер подчеркнул, что не связывает переговоры с контактами России и Украины. Поэтому, по его словам, в проведении встречи Путина с Зеленским нет никакой необходимости.

«Я готов встретиться с Путиным, даже если он пока не собирается разговаривать с Зеленским. Такого условия для проведения саммита президентов США и России нет», — объяснил президент США журналистам.

Также Трамп уклончиво ответил на вопрос о введении новых более жестких санкций против России.

«Это зависит от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет, от этого все будет зависеть», — заявил Трамп.

При этом американский лидер выразил некое разочарование, но не назвал его причины.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что переговоры президентов США и России возможны только при одном условии, что Путин должен встретиться с Зеленским.