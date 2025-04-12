Вторая группа освобожденных в Тунисе россиян прибыла в Москву
Вторая группа в составе трех освобожденных россиян прибыла в московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщило РИА «Новости».
По их словам, власти Туниса не объяснили причину задержания. Также задержанным не предоставляли переводчика с арабского, а только припугивали.
Первая группа россиян прибыла в столичный аэропорт Шереметьево днем 12 марта. Посольство России подтвердило освобождение соотечественников, отметив, что они покинут Тунис двумя группами.
Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра на границе с Алжиром в ноябре 2024 года и пропали. Позже стало известно об их задержании местными властями.
Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду и опубликовали петицию с просьбой об их освобождении.