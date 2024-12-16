Пропавших в Тунисе россиян обнаружили в пыточной тюрьме

Полиция Туниса без объяснения причин задержала 11 российских туристов. Они находятся в тюрьме Mornaguia, известной плохими бытовыми условиями и нарушениями прав человека, сообщило РИА «Новости» .

Невеста одного из арестантов узнала о его местонахождении от адвоката. По ее словам, условия содержания в Mornaguia не самые худшие, однако есть проблемы с питанием и спальными местами.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — сказала она.

Туристическая группа из 11 человек в начале ноября отправилась в селение Хайдра у границы с Алжиром ради античных памятников Римской империи. Россияне перестали выходить на связь. Местная полиция по неизвестной причине заключила их под стражу. Семьи туристов обратились к президенту Туниса Каису Саиду.

Mornaguia, по информации РИА «Новости», известна пытками. Международные организации, начиная с 2010 года, регулярно упоминали ее в контексте нарушения прав человека.

Другие туристы столкнулись с проблемами в Мексике. Власти отказали 10% российских путешественников во въезде.