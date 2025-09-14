Военные входящих в НАТО европейских стран в ходе маневров на учениях Grand Eagle — 2025 отработали переброску войск в Литву — самое слабое звено восточной границы альянса, которое могут укрепить через блокаду Калининградской области. Такую версию выдвинул военный корреспондент Александр Коц .

Он подчеркнул, что учения остались без особого внимания из-за массовой истерии после появления беспилотников в воздушном пространстве Польши и Румынии.

Журналист подчеркнул, что Россия не готовит никакого нападения на страны Восточной Европы, но усиливающий милитаризацию Евросоюз вполне может пойти на провокацию, чтобы оправдать гигантские расходы на вооружения, которые бьют по карману простых людей.

«Спровоцировать нас могут, например, блокадой Калининграда. А ближайший путь к нему (65 километров) — как раз через Литву», — пояснил Коц.

В качестве аргумента он привел карту маневров, на которой видно, что Калининградская область попадает в кольцо от передвижения войск НАТО по суше и морю.

Коц напомнил, что маневры Grand Eagle — 2025 входят в масштабные учения Quadriga-2025, проходящие в Германии, Финляндии, Литве и Балтийском море. Всего в них участвуют военные из 14 стран НАТО.

В июле этого года командующий американскими войсками в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью представил план по укреплению границ восточного блока и стран Балтии от российской угрозы. Он подчеркнул, что американская армия обладает всеми возможностями, чтобы «стереть с лица земли» Калининградскую область.

Донахью подчеркнул, что для реализации плана всем странам НАТО необходимо перейти на единые системы ракетных установок, а также гибридные системы управления огнем для боеприпасов любого калибра.