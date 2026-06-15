ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару

Лихачев: ВСУ за выходные установили «очередной рекорд» ударов по Энергодару

Украинские военные за прошедшие праздничные и выходные дни установили новый рекорд ударов по Энергодару — городу-спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

«За выходные установлен очередной рекорд ударов по Энергодару. В район станции прилетало, по энергетической инфраструктуре, по инфраструктуре подачи мощности», — сказал он.

Лихачев добавил, что трое суток Запорожская атомная станция провела без внешнего электроснабжения. Его восстановили по линии «Ферросплавная» 13 июля, также стартовали работы по восстановлению другой линии — «Днепровская».

Ранее боевики ВСУ нанесли очередной удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждения получили топливозаправочные колонки, остекление и три автомобиля, два из которых сгорели полностью.