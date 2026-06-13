Запорожская АЭС стала зависеть от дизель-генераторов

Запорожская АЭС более двух суток находится без внешнего электроснабжения

На протяжении двух суток Запорожская атомная электростанция находится без внешнего электроснабжения, внутреннее потребление обеспечивают дизель-генераторы. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, персонал объекта держит ситуацию под контролем, нарушений в работе систем безопасности нет.

«Станция более двух суток без внешнего электроснабжения. Нужды поддерживаются за счет дизель-генераторов», — сказала Яшина.

ЗАЭС лишилась внешнего энергоснабжения вечером 10 июня после отключения высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. Основную линию «Днепровская» мощностью 750 киловольт отключили еще с 24 марта после повреждения.

Днем ранее украинские БПЛА нанесли удар по администрацию Энергодара. Мэр города Максим Пухов уточнял, что всего было 11 прилетов, пострадавших не было.