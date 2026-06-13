ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские военные снова нанесли удары по транспортному цеху Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

Повреждения получили остекление, топливозаправочные колонки и три автомобиля, два из которых полностью сгорели.

На станции подчеркнули целенаправленный характер террористической атаки и предупредили, что вероятность повторных ударов по инфраструктуре станции остается высокой.

Персонал продолжает контролировать работу ЗАЭС и обеспечивать безопасность ее эксплуатации. Радиационный фон на территории остается в пределах нормы.

Ранее директор по коммуникациям Евгения Яшина сообщила, что уже двое суток станция находится без внешнего электроснабжения, внутреннее потребление обеспечивают дизель-генераторы.