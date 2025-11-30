ВСУ атаковали беспилотниками танкер с российской нефтью у Сенегала

Украинские беспилотные катера атаковали у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin, который якобы перевозил российскую нефть. Об этом сообщило издание Deniz Haber .

Турецкий танкер Mersin ходил под панамским флагом. В августе судно заходило в порт Тамани.

«Нефтяной танкер M/T MERSIN, принадлежащий турецкому судовладельцу, был подбит украинскими беспилотниками, поскольку перевозил российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

Танкер находится в полузатопленном состоянии в пяти километрах от берега.

Сенегальское издание Senego назвало происшествие «техническим инцидентом», экипаж еще в ночь на 28 ноября сообщил о попадании воды в машинное отделение. После этого спасатели эвакуировали экипаж, обошлось без жертв.

Два дня назад еще два танкера подверглись атакам ВСУ. Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море примерно в 28 милях от побережья Турции. Второй танкер Virat загорелся в 35 морских милях от турецкого побережья. На обоих суднах находились граждане России.