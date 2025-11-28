В Черном море из-за внешнего воздействия загорелся танкер

Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море примерно в 28 милях от побережья Турции, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое управление мореходства. По предварительным данным, причиной возгорания стало «внешнее воздействие».

Судно следовало в Новороссийск без груза. На борту находятся 25 членов экипажа — их состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели прибыли к месту ЧП и готовят эвакуацию людей. Власти провинции Коджаэли подтвердили факт пожара и направили к танкеру береговую охрану, медиков и другие службы.

В конце июня сообщалось, что взрыв произошел на борту танкера Vilamoura, находившегося у побережья Ливии. По данным Bloomberg, судно зашло в акваторию страны после посещения российского порта.