Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может состояться 23 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Госдепартамент не подтвердил, но и не опроверг эту информацию в ответ на запрос.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Рубио планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить детали предстоящего саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Где состоится встреча, не сообщается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на брифинге, что подготовка переговоров в Венгрии проходит поэтапно, руководители дипломатических ведомств обеих стран решают большое количество вопросов.