Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане продлилась несколько минут

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане, где утром 26 апреля началась церемония прощания с папой римским Франциском. Об этом сообщила газета The New York Times.
Разговор Зеленского с Трампом продлился всего несколько минут, после чего президенты вышли на площадь перед собором Святого Петра вместе с другими политиками.
Встречу подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако раскрывать детали беседы не стал.
По информации NYT, Зеленский мог передать главе Соединенных Штатов контрпредложение Киева по урегулированию конфликта на Украине.