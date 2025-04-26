Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане продлилась несколько минут

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане, где утром 26 апреля началась церемония прощания с папой римским Франциском. Об этом сообщила газета The New York Times .

Разговор Зеленского с Трампом продлился всего несколько минут, после чего президенты вышли на площадь перед собором Святого Петра вместе с другими политиками.

Встречу подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако раскрывать детали беседы не стал.

По информации NYT, Зеленский мог передать главе Соединенных Штатов контрпредложение Киева по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп возложил на Украину ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, причиной кризиса послужило стремление страны присоединиться к НАТО.