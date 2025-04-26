В Ватикане началась траурная месса по папе римскому Франциску

Траурная месса по папе римскому Франциску стартовала в Ватикане утром 26 апреля. Об этом сообщил Vatican News.

Церемонию перед собором Святого Петра проводит почетный префект Конгрегации по делам епископов кардинал Джованни Баттиста Ре. Проститься с понтификом прибыли 182 иностранные делегации.

Перед гробом папы римского Франциска появился американский президент Дональд Трамп с супругой Меланией. Для Трампа это первая поездка в Европу после избрания.

Помимо главы США, гостями траурной церемонии станут президент Аргентины Хавьер Милей, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, итальянский премьер Джорджа Мелони и другие мировые лидеры.

Ранее стало известно, что Россию на похоронах папы римского представит министр культуры Ольга Любимова. Такое решение принял российский президент Владимир Путин.