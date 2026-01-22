Встреча России, США и Украины может пройти в столице ОАЭ

Встреча делегаций России, США и Украины, предположительно, может произойти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщило издание Financial Times .

«США настаивают на том, чтобы Россия и Украина встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для трехсторонних переговоров… трехсторонняя встреча, как ожидается, пройдет в пятницу и субботу в столице ОАЭ», — отметили в газете.

Источник издания сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Абу-Даби сразу после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

О трехсторонней встрече в Абу-Даби ранее в Давосе сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что переговоры пройдут в пятницу и субботу.

Зеленский также заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов, но по территориальному вопросу еще не договорились. По его словам, запланированная на 23 января трехсторонняя встреча позволит обсудить варианты решения этого вопроса.