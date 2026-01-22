Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США

Владимир Зеленский сообщил в Давосе, что в пятницу и субботу украинская делегация встретится с американскими и российскими представителями в ОАЭ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал», — написали журналисты.

В своем телеграм-канале Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом, назвав ее продуктивной и содержательной. Сегодня они обсудили систему противовоздушной обороны для Украины. Зеленский поблагодарил Трампа за предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил еще.

Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Зеленским, заявив, что процесс урегулирования конфликта продолжается. По словам президента США, говорить об итогах преждевременно. Трамп отметил, что боевые действия должны быть завершены, и выразил надежду, что текущие переговоры помогут сторонам достичь этой цели.