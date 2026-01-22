Зеленский заявил о готовности документа о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов, но по территориальному вопросу еще не договорились. Об этом сообщило агентство Reuters .

По словам украинского лидера, запланированная на 23 января трехсторонняя встреча в Абу‑Даби позволит обсудить варианты решения этого вопроса.

«Мы говорим об одном вопросе, самом сложном нерешенном вопросе, и я думаю, что трехсторонние встречи покажут каждый вариант», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский пожаловался, что США не смогли остановить президента России Владимира Путина. Он также добавил, что Киев признателен Вашингтону за поддержку.