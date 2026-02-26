Встреча России и Украины на высшем уровне поставит точку в проделанной работе

Песков: встреча России и Украины на высшем уровне финализирует всю работу

Переговоры российской и украинской сторон должны финализировать всю работу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», — сказал он.

Также Песков заявил, что в новый раунд переговоров по Украине включат тему ядерной риторики со стороны Франции и Великобритании. По словам пресс-секретаря президента, от этого фактора нельзя абстрагироваться.

Американский лидер Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет добиться мира как можно скорее. Как минимум в 2026 году.