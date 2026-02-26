Тему ядерной риторики включат в новый раунд переговоров по Украине

В ходе нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине обязательно обсудят ядерную риторику со стороны Франции и Великобритании. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что рабочий процесс по урегулированию продолжается. Российская сторона принимает во внимание все заявления Украины.

«Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима», — сказал официальный представитель Кремля.

Новый раунд переговоров, в котором примут участие Россия, США и Украина, перенесли на начало марта. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсудил встречу с американским лидером Дональдом Трампом.