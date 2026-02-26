Трамп заявил Зеленскому о желании мира через месяц

Axios: Трамп сказал Зеленскому, что хочет завершить конфликт через месяц

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил ему о желании добиться мира как можно скорее. Об этом сообщил портал Axios .

«Зеленский сказал, что рассчитывает на завершение конфликта в 2026 году, на что Трамп ответил, что он длится слишком долго, и выразил пожелание, чтобы все закончилось через месяц», — привел слова глав государств источник издания.

Также Трамп подтвердил готовность предоставить значительные гарантии безопасности Украине со стороны США в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины прошел в Женеве 17–18 февраля. Российской делегацией руководил помощник президента страны Владимир Мединский. По его словам, встреча шла напряженно, но в рабочем ключе.