Встреча Путина с Трампом в ближайшее время не состоится

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом сообщил в соцсети X корреспондент издания Axios Барак Равид.

Также, по его словам, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров продуктивно поговорили по телефону, и дополнительная личная встреча им не потребуется.

Ранее телеканал NBC сообщил, что подготовку встречи Путина и Трампа поставили на паузу. По его информации, стороны пока не готовы двигаться дальше.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на дневном брифинге заявлял, что для новых переговоров двух лидеров нужна объемная подготовка и никаких конкретных сроков пока нет.