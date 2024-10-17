Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС пройдет 18 октября

Президент Владимир Путин встретится в Москве с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие состоится 18 октября.

«Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев», — рассказали в пресс-службе.

В саммите БРИКС, который пройдет в Казани, на уровне глав государств будут участвовать 24 страны. Еще восемь стран представят вторые или третьи лица, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, планы по переносу сроков проведения саммита БРИКС отсутствуют. Вся инфраструктура мероприятия подготовлена под большой интерес, добавил он.