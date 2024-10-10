Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны

В предстоящем саммите БРИКС на уровне глав государств будут участвовать 24 страны, еще восемь представят вторые или третьи лица. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Отмечу, что 24 из 32 стран подтвердили участие своих лидеров в саммите БРИКС в Казани. По данным на сегодняшний день, восемь государств представят вторые или третьи лица, всего же участвуют 32 страны. Однако впереди еще остается время», — сказал Ушаков.

Он выразил надежду, что число участников увеличится за счет других государств.

На прошлом саммите БРИКС в состав сообщества приняли еще несколько стран, теперь в числе его членов 10 государств. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки членами объединения стали Эфиопия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Египет.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 октября в Казани, напомнил RT.