Планы по переносу сроков проведения саммита БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани, отсутствуют. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости ».

«Вся инфраструктура этого саммита подготовлена под достаточно большой интерес. Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывала на большое число участников, которые получили аккредитацию на саммит.

Ранее стало известно, что Казахстан решил повременить с заявкой в БРИКС. Советник президента республики объяснил это трудностями, связанными с процедурой рассмотрения вопроса о членстве и другими нюансами.

Политолог Сергей Станкевич в интервью 360.ru напомнил, что Токаев собирался приезжать на саммит в Казань и пока не давал понять, что передумал.