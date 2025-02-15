Встреча Путина и Трампа может пройти в конце февраля

Bloomberg: встреча Путина и Трампа пройдет в Саудовской Аравии в конце февраля

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На предстоящей неделе российские и американские чиновники, указали в материале, встретятся в ОАЭ, где займутся подготовкой почвы для возможного саммита Путина и Трампа.

На встрече в Саудовской Аравии в конце месяца президенты стран обсудят завершение конфликта на Украине, подчеркнул Bloomberg.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча лидеров США и России состоится в третьей стране раньше, чем они обменяются визитами. Путин и Трамп обменялись приглашениями во время телефонного разговора 12 февраля.

Во время полуторачасовой беседы президент России и глава Белого дома согласились с тем, что сложные проблемы нужно решать только с помощью мирных переговоров.