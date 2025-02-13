Путин и Трамп согласились, что проблемы нужно решать переговорами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Говорили, что, конечно же, есть тема украинского урегулирования. <...> И согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом Трампа», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Путин в ходе общения с американским коллегой не обсуждал правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также стало известно, что Путин и Трамп поручили своим помощникам немедленно начать прорабатывать их очную встречу. Песков подчеркнул, что местом может стать Саудовской Аравии Эр-Рияд, однако решения по этому поводу пока не принимали.