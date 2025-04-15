Встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре. России среди участников нет

Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Турции

В Анкаре началась двухдневная встреча по вопросам безопасности в Черном море. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в турецком Министерстве обороны.

«Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ», — заявил он.

Встречу инициировало Минобороны Турции. Информация о том, военные представители каких стран участвуют в мероприятии, не сообщается.

Ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на осведомленный источник заявил о готовящейся встрече российской и украинской делегаций для обсуждения вопросов безопасности судоходства в Черном море. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение и сказал, что не понимает, о каком мероприятии идет речь.

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом ситуацию в Закавказье и на Черном море, а также график предстоящих двусторонних контактов.