Песков не подтвердил слухи о планах России участвовать в переговорах в Анкаре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу якобы предстоящих переговорах с участием России и Украины по безопасности на Черном море. Об этом сообщил ТАСС .

Песков подчеркнул, что не может подтвердить публикации в турецких изданиях о переговорах 15–16 апреля в Анкаре.

«Я никак не могу прокомментировать. Я не совсем понимаю, о чем велась речь у этих турецких СМИ», — отметил он.

О готовящейся встрече российской и украинской делегаций ранее сообщал телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Минобороны Турции. Информацию о том, кто именно будет участвовать в переговорах, он не озвучил. По данным источника CNN Türk в оборонном ведомстве, стороны планируют обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна готова стать площадкой для переговоров России и Украины.