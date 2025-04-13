Россия и Украина проведут переговоры по Черному морю

CNN Turk: РФ и Украина 15-16 апреля в Анкаре обсудят судоходство в Черном море

Делегации России и Украины 15-16 апреля в Анкаре проведут переговоры по безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

Более подробная информация о предстоящей встрече, в том числе состав делегаций, на данный момент неизвестна.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье в воскресенье заявил, что в случае согласия сторон двери страны открыты для переговоров России и Украины.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Фиданом ситуацию в Закавказье и на Черном море, а также график предстоящих двусторонних контактов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признал, что конфликт с Россией должен закончиться за столом переговоров. При этом он призвал западных союзников продолжить оборонную поддержку страны.