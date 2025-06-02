Меморандум Украины слили накануне переговоров. Зачем это Киеву?

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоится новый раунд переговоров России и Украины по мирному урегулированию кризиса. За сутки до этого события в Сеть слили меморандум украинской стороны, в котором шла речь о прекращении огня и так называемых мерах по укреплению доверия. О чем еще говорилось в документе и зачем его могли передать прессе заранее, разбирался 360.ru.

Что потребовала Украина в меморандуме перед переговорами 2 июня Полное содержание украинского меморандума раскрыло агентство Reuters. Среди принципов переговоров Киев указал полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море не менее, чем на 30 дней и с возможностью продления. Контролировать выполнение этого пункта по задумке Украины смогут Соединенные Штаты при участии третьих лиц. Также в меморандуме говорится об обмене пленными по принципу «всех на всех», безоговорочном возвращении всех депортированных и недопущении повторной агрессии. Согласно документу, Украина рассчитывает на надежные гарантии безопасности и участие международного сообщества в переговорах. В этом ключе упоминаются Европа и США. Брать обязательства по нейтралитету Киев отказался — власти страны допустили возможность присоединения к Евросоюзу и обозначили, что вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.

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Кроме того, Украина отвергла ограничения по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории страны. В документе подчеркнули, что мировое сообщество не должно признавать контроль России над территориями, присоединенными с февраля 2014 года. «Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня», — говорится в меморандуме. Киевские власти допустили частичное и поэтапное санкций с России с возможностью их возобновления. При этом замороженные российские суверенные активы они собрались использовать для восстановления или оставить их замороженными до выплаты репараций. Для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования Украина заявила о необходимости встречи лидеров двух стран.

Фото: РИА «Новости»

Слив меморандума Украины — провокация? Сам факт слива содержания украинского меморандума можно счесть провокацией. Еще 30 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что проекты документов России и Украины, подготовленные для переговоров 2 июня, не будут обнародоваться. «Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором ранде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле», — говорил пресс-секретарь российского президента. Кроме того, слив произошел на фоне обрушения мостов в Брянской и Курской областях, а также массированной атаки дронов ВСУ по нескольким российским аэродромам, что наводит на мысли о завуалированной попытке шантажа со стороны Украины. К тому же, положения меморандума никак не соотнеслись с позицией России, озвученной ранее: нейтральный статус Украины, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, демилитаризация и денацификация страны. Эти условия Владимир Путин озвучивал еще летом 2024 года.

Фото: РИА «Новости»

Очередная дипломатическая уловка Зеленского По словам кандидата политических наук, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, Украина решила придать огласке свою версию меморандума, чтобы в очередной раз ее невыполнимые предложения были публично отвергнуты Россией. «Никаких сенсаций в этом документе нет. Все опубликованные пункты многократно озвучивались украинским руководством после возобновления переговорного процесса. Цель Киева — это не достижение мира, а увеличение поставок западной военной техники и стимулирование новых антироссийских санкций», — пояснил собеседник 360.ru. Эксперт отметил, что Владимир Зеленский не теряет надежды склонить на свою сторону новую администрацию Соединенных Штатов. Если американский лидер Дональд Трамп сочтет требования Украины реалистичными, то он может обвинить Москву в нежелании прислушиваться к ним. «В любом случае меморандум Зеленского представляет собой очередную дипломатическую уловку, о чем прекрасно знает российская сторона», — заключил Фельдман.