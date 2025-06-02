Переговоры России и Украины начнутся в 13:00

РИА «Новости»: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00

Прямая встреча делегаций России и Украины планируется во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник и начнется в 13:00 по московскому времени. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком МИД.

Информации о продолжительности встречи делегаций на данный момент нет, отметил он.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский на полях переговоров проведет «некие контакты». В какой именно форме они произойдут, а также кто будет объектом контактов — не раскрывается.

Также делегация России после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле может сделать заявление.

«Предположительно, заявление возможно после переговоров. Перед ними заявлений делегации не ожидается», — добавил источник.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркивал, что для переговоров российской и украинской делегаций другие площадки, кроме Стамбула, на данный момент не нужны.