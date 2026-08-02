Вспышка «взрывной» диареи оставила фермеров Калифорнии без денег

Американцы перестали покупать листовой салат из-за вспышки циклоспороза. Фермеры в Калифорнии вынуждены утилизировать урожай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Источником вспышки «взрывной» диареи в Мичигане предположительно стал салат-латук. Из-за этого люди опасаются покупать листовые салаты.

Федеральные власти не связывают заражение с продукцией, произведенной в США. Но американцы не стали разбираться и просто снизили потребление зелени.

Пострадали крупнейшие производители из долины Салинас Ларри Кокс, которую называют «американской салатницей». Владельцы фермы Coastline Family Farms, которая поставляет листовую зелень ресторанным сетям и продуктовым магазинам США, вынуждены уничтожать урожай.

Вспышка циклоспороза произошла в Мичигане в июле. Пострадали почти три тысячи человек. Болезнь проявлялась в виде водянистой диареи.