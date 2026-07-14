Экспертиза указала на источник вспышки «взрывной» диареи в Мичигане

Источником массовой вспышки циклоспороза в США стали продукты питания, предположительно салат-латук. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения и социальных служб штата Мичиган (MDHHS).

По состоянию на 13 июля на «взрывную» диарею, тошноту и спазмы в желудке из-за циклоспороза пожаловались 2640 человек. Проверка показала, что паразит-возбудитель инфекции мог находиться в салате-латуке, зелени или других продуктах.

«Предварительная информация указывает на то, что салат-латук является распространенным продуктом, который регулярно фигурирует в ходе расследования», — объявила главный медицинский директор MDHHS Наташа Багдасарян.

Обычно в Мичигане регистрировались по 40-50 случаев циклоспороза в год. Это паразитарное заболевание не представляет опасности для жизни и лечится антибиотиками.