Штат в США накрыло волной «взрывной» диареи
В штате Мичиган жертвами «взрывной» диареи оказались почти 2700 человек
В американском штате Мичиган произошла крупная вспышка паразитарной инфекции, вызвавшая так называемую «взрывную» диарею. Заразились 2640 человек, сообщило издание Midland Daily News со ссылкой на Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мичиган.
«По состоянию на понедельник, 13 июля, в Мичигане зарегистрировано 2640 случаев заражения, что более чем на 1000 превышает общее число случаев, зафиксированных в пятницу», — уточнили в материале.
Вспышка циклоспороза продолжила распространяться по штату. Заболевшие жалуются на «взрывную» водянистую диарею. При этом заболевание не опасно для жизни и лечится антибиотиками.
Ранее провизор аптек «Столички» Инна Щекина рекомендовала всегда держать в домашней аптечке энтеросорбенты, а также растворы или порошки для регидратации на случай рвоты или диареи.