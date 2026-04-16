Россиян предупредили о вирусах, которыми можно заразиться через воду

Минздрав: через некипяченую воду в организм может попасть ротовирус и гепатит А

Пить некипяченую воду опасно, потому что через нее можно заразиться ротавирусами, норовирусами и гепатитом А. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин, его процитировало РИА «Новости» .

Также при потреблении сырой воды есть вероятность, что в организм попадут паразитарные агенты и такие бактерии как шигеллы и патогенные штаммы кишечной палочки.

В результате у человека могут развиться кишечные инфекции с нарушением стула, рвотой, лихорадкой и быстрым развитием обезвоживания. Врач рекомендовал при недомогании не применять противодиарейные препараты без консультации.

«При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или повышения температуры тела необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью», — добавил Полибин.

Ранее терапевт Надежда Чернышова сообщила, что чаще всего ощущение кома в горле связано с нарушением работы щитовидной железы. Также причиной дискомфорта может быть заболевание желудочно-кишечного тракта, поллиноз и рак.