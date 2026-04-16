Минздрав назвал вирусы, которыми можно заразиться через некипяченую воду

Минздрав: от некипяченой воды можно заразиться ротавирусом и норовирусом

Потребление некипяченой воды из-под крана может привести к заражению организма рядом вирусов. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин, его слова привело РИА «Новости» .

«При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агенты», — рассказал эпидемиолог.

Эксперт добавил, что подобное инфицирование может привести к развитию кишечных инфекций, сопровождаемых нарушением стула, рвотой и лихорадкой. Особенно это опасно для детей и пожилых людей. Полибин рекомендовал при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

Норовирусы хорошо сохраняются во внешней среде, что делает их легкодоступными для заражения человека. При попадании в организм вирус быстро размножается в тонком кишечнике, болезнь развивается стремительно и продолжается около трех-пяти дней.