«Всячески оскорбляли». В Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда» | 360°

Мир 14 мая 2024, 22:20 «Всячески оскорбляли». В Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда» Манифестанты в Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда» Unsplash

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Участники акции протеста, которая проходит около здания грузинского парламента, напали на корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщили в Telegram-канале издания.

«Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал», — отметили в публикации.

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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Таким образом глава государства отреагировала на решение парламента Грузии одобрить документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.