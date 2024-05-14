Мир 14 мая 2024, 17:21 Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС — Еврокомиссия ЕК: закон об иноагентах угрожает европейским устремлениям Грузии Ulf Mauder/dpa / Global Look Press

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Принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, чьи слова привело РИА «Новости».

В Еврокомиссии подчеркнули, что конкретные последствия принятия закона об иноагентах обсудят после его утверждения.

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«Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что, по нашему мнению, этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии», — подчеркнул Стано.

В Грузии 14 мая в третьем чтении приняли закон об иноагентах. За проголосовали 84 депутата, 30 парламентариев выступили против. Теперь документ должна подписать грузинский лидер Саломе Зурабишвили.