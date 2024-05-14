Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах | 360°

Мир 14 мая 2024, 21:06 Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах Президент Грузии решила наложить вето на законопроект об иноагентах РИА «Новости»

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На законопроект об иноагентах в Грузии наложат вето. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава государства Саломе Зурабишвили.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — подчеркнула она.

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Таким образом политик отреагировала на решение парламента Грузии одобрить этот документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. При этом представители оппозиции отказались принимать участие в голосовании.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.