«Всем плевать». В США заявили об устойчивости экономики России к санкциям

Экономика России отлично справилась с санкциями и внешним давлением, которые не смогли помешать ее росту. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на своем YouTube-канале .

По его словам, президент США Дональд Трамп сейчас посылает сигналы и даже ввел новые антироссийские санкции.

«В России всем плевать <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность», — сказал он.

Слебода добавил, что рост российской экономики составил 4%, превзойдя Европу и США. Кроме того, в России сейчас замедляют экономику, чтобы она «не перегрелась».

Ранее доктор экономических наук Никита Кричевский допустил рост курса доллара до 96 рублей. При этом добавил, что это не приведет к росту цен на российские товары.

До этого фондовые рынки обрушились на фоне новостей о введении пошлин со стороны администрации Трампа. По мнению аналитиков, сохранение нынешней американской торговой политики грозит рецессией и экономике США, и мировой, причем уже к концу года.